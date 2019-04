Verden følger med på Sudan

En gruppe i Sudan krevde at president Omar al-Bashir sluttet. De fikk viljen sin. Men ikke slik de ønsket. Militæret i landet har kuppet makten. Nå protesterer gruppen mot dem isteden. De oppfordrer folket til å demonstrere mot militærfolkene som styrer. Protest-bevegelsen krever en regjering av vanlige folk.

– Regimet har stelt i stand et militærkupp. Det er for å bringe tilbake de samme som vårt folk har protestert mot. Det står det i en melding fra protest-bevegelsen Alliance for Freedom and Change.

Hæren satte torsdag grunnloven til side. De sa at de har tatt makten. Det skal vare i en periode med overgang på to år. USA mener to år er for lang tid.

– Folket i Sudan bør få avgjøre sin egen framtid. De bør få bestemme hvem som skal lede dem. De bør få lov til det tidligere enn om to år, sier Robert Palladino. Han er talsperson i det amerikanske utenriks-departementet.

USA oppfordrer overgangs-myndighetene til å ta det rolig. De ber dem la vanlige folk få delta i regjeringen. Den europeiske union (EU) er enig. Også de ber hæren i Sudan gi makten i landet til en regjering av vanlige folk.

– Folket ønsker en politisk prosess til å stole på. Og som alle får delta i. Bare det kan føre til de endringene landet trenger, sier Federica Mogherini. Hun er EUs utenrikssjef.

– Det kan bare skje hvis de raskt gir makten til en regjering av vanlige folk, sier hun.

USA og fem europeiske land vil snakke om Sudan. De ber om et møte i verdens-organisasjonen FNs sikkerhetsråd.

– En overgang av makten bør skje slik folket ønsker. De ønsker demokrati. Vi oppfordrer også til ro. Alle parter bør ta det rolig. Det sier en talsmann for FNs generalsekretær António Guterres.

Det har vært store protester i landet. De har vart siden 19. desember i fjor. Da satte regjeringen opp prisen på brød og drivstoff. Folk over hele landet krevde at presidenten måtte slutte.

75 år gamle Bashir har styrt Sudan siden 1989. Da tok han makten i et kupp. I 2010 siktet Den internasjonale straffedomstolen (ICC) ham. Han ble siktet for folkemord og krigsforbrytelser under konflikten i Darfur. ICC ga også ordre om at han ble pågrepet.