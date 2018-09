– Vi ser ofte unge som prøver å begå selvmord

Verden

Hver uke forsøker unge asylsøkere å begå selvmord på øya Lesvos i Hellas. Det melder organisasjonen Leger Uten Grenser. Ifølge flere organisasjoner er det forferdelige forhold for asylsøkere på øya.

En av flyktningleirene på Lesvos heter Moria. I leiren er det plass til 3.000 mennesker. I dag bor det 9.000 personer i leiren.

– Vi ser ofte unge mennesker som prøver å begå selvmord. Vi ser også unge som skader seg selv. I disse områdene har ikke mennesker tilgang til rask helsehjelp, opplyser Leger Uten Grenser.

Selv om flyktningleiren er overfylt kommer det fortsatt flere mennesker til leiren. Bare på søndag kom det 320 nye flyktninger og migranter. Nå krever Leger Uten Grenser at noe blir gjort for å endre situasjonen.

Organisasjonen melder at det ikke er nok plass i Moria-leiren.

– Folk må sove ute. De har ikke nok mat. Folk har heller ikke tilgang på hjelp fra lege, opplyser Leger Uten Grenser.

Rørene som fører med seg kloakk er ødelagt. Vann fra rørene oversvømmer telt og madrasser der barn ligger og sover. Flere av de ansatte i leiren har gått ut i streik i protest mot forholdene.

– Flyktninger og migranter som bor her må sendes til andre land i Europa, mener hjelpeorganisasjonen.

Flyktningene må få godkjent sin asylsøknad for å kunne reise fra Lesvos. Det er bare de svakeste av disse som får reise til det greske fastlandet.

Dimitris Vitsas er migrasjonsminister i Hellas. Han mener også at noe må gjøres for å bedre situasjonen på Lesvos.

– Det må skje noe for å bedre forholdene i Moria-leiren. Dette går snart ikke lenger, sier han til Alpha Radio.

De to første ukene i september kom det 1.500 nye migranter til Lesvos. Migrantene må vente i mange måneder på å få sin asylsøknad behandlet.

Greske myndigheter ønsker å lage enda flere leire på Lesvos. Men myndighetene på Lesvos vil ikke ha flere leirer på øya.

I august snakket Klar Tale med sykepleier Anna Verwaal. Hun jobbet frivillig på Lesvos i sommer. Der hjalp hun gravide flyktninger og familier med små barn.

– Situasjonen for flyktningene her er helt forferdelig. Folk i Europa har ingen anelse om det som foregår. Jeg ble så sjokkert da jeg kom hit, sier hun. Du kan lese hele reportasjen her.