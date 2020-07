Vil prøve å lage en samlende regjering i Mali

Flere av landene rundt Mali sier Mali trenger en stor regjering som kan samle folk. FNs sikkerhetsråd sa mandag at de var enige. De mener også at president Ibrahim Boubacar Keita må få på plass en slik regjering. Det kan skape ro i landet. 11 personer har mistet livet i kamp med sikkerhetsstyrker den siste uken. Det er de blodigste opprørene i landet på flere år.

Det skal være færre folk i den nye regjeringen. Den blir ledet av statsminister Boubou Cisse. Han får med seg seks andre statsråder. De skal komme fra ulike grupper, og skal gjøre det lettere å snakke sammen.

En av dem vil være Abdoulaye Daffe. Han er ny finansminister i landet. Flere mener han er en støttespiller av imamen Mahmoud Dicko. Dicko er en av lederne i protestene mot presidenten. Men Dicko har allerede avvist planen til Keita. Han mener presidenten må bort.

– Jeg vil heller dø som en martyr enn som en forræder. De unge som har mistet livet i protestene har ikke dødd forgjeves, sier han.

Choguel Maiga er en annen leder hos de som protesterer. Han sier at planen allerede er avvist av de som demonstrerer i gatene i Mali.

– De gjør bekymringene våre til småting. Folk i Mali vil ha forandring, sier han.

Demonstranter krever at Keita slutter som president. De sier han er uegnet til å styre økonomien og få slutt på korrupsjon. De mener også at han har gjort for lite for å løse en åtte år lang konflikt. Den er med ekstreme, islamistiske opprørere.

Det har også vært mye bråk etter valget tidligere i år. Det var på ny nasjonal-forsamling. Flere mener det var både juks, men også trusler og vold mot velgere. Bare 23,2 prosent deltok i andre valgrunde. I første valgrunde var det 35,6 prosent som deltok.