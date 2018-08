Vil vite hvorfor broen raste

Verden

Tirsdag døde over 35 mennesker da en bro raste sammen. I tillegg ble 16 mennesker skadd. Flere av dem skal være alvorig skadd. Det skjedde i byen Genova i Italia. Nå vil Italia ha svar på hvorfor broen raste sammen. Myndighetene i Italia har lovet å finne svar.

Broen har navnet Ponte Morandi. Den var en del av en motorvei.

Da den raste falt 40 biler i bakken. Bilene falt rundt 45 meter.

Redningsmannskaper leter fortsatt etter overlevende mennesker.

– Vi må ikke gi opp. Vi har allerede reddet mange mennesker. Vi kommer til å jobbe hele døgnet med dette, sier Emanuele Giffi. Han arbeider med redningsarbeidet.

Da ulykken skjedde var det folk som jobbet med vedlikehold på broen. Det skal ha vært kraftig regnvær og vind i området.

Øyenvitner har sagt at de så broen bli truffet av et lyn.

Eksperter mener at broens alder kan ha gjort at den raste sammen. De tror at korrosjon kan ha ødelagt metallet som broen er bygget av.

– Broen er over 50 år gammel. Den høye alderen kan ha gjort at broen raste. Arbeiderne som jobbet med vedlikehold på broen, kan også ha vært en av grunnene til at den raste, sier Ian Firth. Han er ingeniør.

Sergio Mattarella er president i Italia. Han sier at en slik ulike aldri må skje igjen.

– Italienere har krav på moderne broer og byggninger. Folk i Italia skal ha en trygg hverdag, sier Mattarella.