Derfor er det farlig mellom USA og Russland

Verden

Det er under én uke siden angrepet i Douma i Syria. Det skjedde 7. april. Minst 40 mennesker døde i angrepet med gass. Mange av de døde var barn. Folk på stedet mener Syria er ansvarlig. Eller land som hjelper regimet.

Helsepersonell sier at 500 pasienter er behandlet etter angrepet. De har vist tegn til symptomer som kommer fra et kjemisk angrep. Det sa Verdens-helseorganisasjon.

Derfor har situasjonen utviklet seg:

Angrepet skjedde i en del av Syria som styres av opprørere. Syrias president Basar al-Assad forsøker å ta tilbake kontrollen på denne delen av landet. Han har tidligere vunnet over flere opprørs-grupper. De har også ødelagt for terrorgrupper som Den islamske staten (IS). I virkeligheten har borger-krigen i Syria vart i sju år.

Al-Assad bruker egne soldater for å vinne over opprørerne. Men han får også støtte fra Russland og Iran.

Russland har både soldater og fly i Syria. De har brukt begge deler i kamper for al-Assad.

USA har samarbeidet med flere opprørs-grupper. Det har de gjort i kampen mot terrorister. Det gjelder spesielt kampen mot Den islamske staten (IS). IS er drevet ut av både Irak og Syria. Men det finnes fortsatt små grupper igjen.

Det ble brukt kjemiske våpen i Syria flere ganger i 2013. Mange vanlige folk døde eller ble skadd. Også da nektet Syriske myndigheter for å ha gjort det. Prøver fra de døde viste giftig gass.

USA straffet Assad med et angrep med raketter. Syriske fly ble ødelagt.

Syria ble tvunget til å gi fra seg kjemiske våpen.

Dette er situasjonen nå:

USAs president reagerer på det nye gassangrepet. Han truet Assad med å angripe med raketter.

– Russland lover å skyte ned alle missiler som avfyres mot Syria. Gjør dere klare, Russland. For de vil komme, fine og nye og «smarte». Det skrev Trump på Twitter onsdag. Russland har sagt de vil skyte ned raketter.

Trump utsetter angrepet foreløpig. Storbritannia støtter USA. Også Frankrike har sagt de støtter sine allierte. Ubåter og skip fra flere land er sendt mot havet utenfor Syria.

Flere andre land i FN reagerer også. De støtter et angrep. Årsaken er at det er brukt ulovlige kjemiske våpen i Syria mot vanlige folk.

Russland støtter Assad. Men både Russland og Assad advarer USA. De mener nye angrep kan skape farligere uro i området. Russland har advart mot faren for krig.

UAS forsøker å tilpasse angrepet til å blir sterkt nok. De ønsker å hindre Assad fra å bruke kjemiske våpen. Men de ønsker ikke å ta fra ham styringen. Da vil det være mulig for IS å vokse igjen.

FNs sikkerhetsråd har nytt møte om Syria. Russland har kalt inn til møtet. Temaet er den vestlige, militære trusselen mot Syria.

Kilder: USAToday, nyhetsbyrået NTB, Klar Tale