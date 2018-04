Nå har hun dratt fra sykehuset

Verden

Julia Skripal har dratt fra sykehuset. Hun er nå på et hemmelig sted, melder kanalen Sky News. Skripal er blitt frisk igjen. Hun er datteren til den tidligere russiske spionen Sergej Skripal. Begge to ble forgiftet med nervegift.

33-åringen ble skrevet ut mandag, ifølge Sky News.

Allerede i forrige uke sa hun at hun gledet seg til å skrives ut. Sykehuset sa samtidig at Sergej Skripal ikke lenger er kritisk syk.

De to ble funnet bevisstløse på en benk. Det skjedde i den engelske byen Salisbury søndag 4. mars. De var blitt forgiftet med nervegiften Novitsjok.

Julia Skripal kom til Storbritannia dagen før de ble forgiftet. Hun skulle besøke faren.

Giftangrepet i Salisbury har skapt politisk krise. Russland er anklaget for angrepet. De nekter for at de utførte det.

Flere land har sendt ut russiske diplomater. Russland har svart med å sende ut folk fra landene som anklager dem.