Så mange russiske diplomater blir utvist

Verden

En diplomat har en viktig jobb. Han eller hun jobber for landet sitt i et annet land. Diplomaten skal også skape et godt forhold mellom hjemlandet og landet han eller hun jobber i.

Nå blir mange russiske diplomater utvist fra flere land. Men er de egentlig diplomater? Eller jobber de for å skaffe informasjon i det skjulte?

Politikere i Storbritannia mener de er spioner. Landet har utvist 23 russere.

– Dette er historiens største utvisning av russiske agenter, sa statsminister Theresa May mandag. Det skriver nyhetsbyrået NTB.

Russland sier at landet vil svare med å utvise briter.

Dette er årsaken til at flere land straffer Russland:

Sergej Skripal og hans datter Julia ble angrepet med gift. Skripal var tidligere spion. De to ble forgiftet i Storbritannia. Skripal har jobbet både for britene og russerne.

Storbritannia mener at Russland forgiftet Skripal. Men russerne krever bevis fra britene. Skripal og datteren er fortsatt på sykehus.

Storbritannia får støtte fra mange land. Australia utviste nylig to russere.

– Angrepet er en del av noe større. Den russiske staten oppfører seg hensynsløst. Dette utgjør en økt trussel mot sikkerheten i verden, mener Malcolm Turnbull. Han er statsminister i Australia.

Så mange land har utvist russiske diplomater:

USA: 60

Storbritannia: 23

Ukraina: 13

Frankrike: 4

Polen: 4

Tyskland: 4

Canada: 4

Litauen: 3

Tsjekkia: 3

Italia: 2

Nederland: 2

Danmark: 2

Albania: 2

Spania: 2

Australia: 2

Kroatia: 1

Romania: 1

Latvia: 1

Estland: 1

Finland: 1

Sverige: 1

Norge: 1

Ungarn: 1

