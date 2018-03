Putin åpen for å møte Trump

Verden

Det er ikke bare Kim Jong-un i Nord-Korea som vil møte Donald Trump. USAs president er ettertraktet for tiden.

Vladimir Putin vil også møte ham. Putin er president i Russland.

– Russland er åpent for et slikt møte. Men det kommer an på hva USA gjør, sier Dmitrij Peskov. Han snakker for Putin.

Dette er bakgrunnen:

Sergej Skripal og hans datter Julia ble angrepet med gift. Skripal har jobbet både for britene og russerne. Han er tidligere spion. Angrepet skjedde i Storbritannia, og britene mener Russland har skylda.

Både USA og mange andre land har derfor utvist russere. Det handler om russiske diplomater, som jobber for landet sitt i andre land. Men flere av dem mistenkes for å spionere.

USA alene har utvist 60 russere fra landet. Noen av dem er en del av verdens-organisasjonen FN.

Russerne nekter for at de forgiftet Skripal. De har i stedet truet med å utvise andre lands diplomater fra Russland.