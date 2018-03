Store demonstasjoner over hele USA

Verden

Flere hundre tusen mennesker demonstrerte i USA lørdag. De ønsker seg strengere lover for salg av våpen. Protestene ble kalt «March for Our Lives» (marsjen for våre liv).

Det var protester i flere byer i USA. Mange protesterte i hovedstaden Washington D.C. Det ble holdt taler, og artister sang. Flere kjente personer deltok, som Ariana Grande, Miley Cyrus og Paul McCartney.

Folk protesterte også i andre land. Til sammen skal det ha vært hele 830 demonstrasjoner, ifølge bildebyrået Getty. Ingen vet hvor mange som deltok i demonstrasjonene. 800.000 mennesker er det høyeste tallene foreslått for byen Washington. Det skriver magasinet Time.

Bakgrunnen for protestene var drapene på en skole i februar. 17 personer ble skutt og drept på skolen Marjory Stoneman Douglas i Parkland i delstaten Florida.