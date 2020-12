200 nye smittede siste døgn

Det er også 164 færre enn dagen før.

Natt til mandag var det i alt registrert 41.003 personer smittet med korona her i landet. Det viser foreløpige tall fra det nasjonale melde-systemet for smittsomme sykdommer. 2,4 millioner personer er til nå testet for koronavirus her i landet.

I Oslo er det registrert 37 nye smittede med korona det siste døgnet. Det viser tall fra Oslo kommune. Det er 60 færre enn gjennomsnittet den siste uken. Det var på 97 per dag. Det er også 143 færre enn dagen før.

Antallet nye tilfeller av smitte som meldes i helgene, pleier å være lavere enn i ukedagene. Samme dag i forrige uke ble det meldt om 81 nye smittede i Oslo.

Da byrådet i Oslo stengte ned byen for fem uker siden, var ukesnittet 140 smittede per dag.

Det er fremdeles flest personer i alderen 20 til 29 år som blir smittet. Bydelene Bjerke, Grorud og Stovner har det mest smitte.

Bydel Ullern har fremdeles det minst smitte. Der har det bare vært 26 nye tilfeller av korona de siste to ukene.