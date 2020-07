FHI sier nei til å vurdere regioner i Spania

Regjeringen i Spania jobber nå for å få Norge og andre land til å lage unntak for deler av Spania. De vil at områder med lite smitte kan få andre reiseråd enn områder i landet med mer smitte. De ber om at folk kan reise uten at de må i karantene etterpå, ifølge avisa VG.

Kanariøyene og Balearene er to steder som blir nevnt som mulige unntak. Det er også steder som pleier å mange norske reisende. Men Folkehelse-instituttet (FHI) i Norge sier nei. De sier det er umulig å lage ulike regler for land utenfor Norden.

Siri Helene Hauge er overlege ved FHI. Hun sier de følger med på det som skjer i Spania. Men før de kan gjøre vurderinger av ulike deler av Spania hver for seg, må de få beskjed av regjeringen. Det må også være mulig å få nok informasjon til å gi gode råd og vurderinger om smittevern og hvor mye smitte som finnes. Akkurat nå kan de bare gjøre det for land i Norden. Det skriver hun til nyhetsbyrået NTB.

Både Kanariøyene og Balearene har mindre smitte enn kravet til FHI. Disse regionene hadde mandag 7,06 og 9,22 smittetilfeller per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene. Kravet til FHI er 20 smittetilfeller per 100.000 innbyggere.

– Utbruddet av smitte er funnet, isolert og under kontroll. Spania er et trygt land. Vi har respekt for det Norge bestemmer. Vi har også kontakt med norske myndigheter, sier spansk UD til VG.

Natt til lørdag ble det krav om karantene etter reiser til Spania. Årsaken er at det var for mye smitte i Spania samlet sett. Derfor må de som kommer fra Spania være i ti dagers karantene når de kommer hjem til Norge.

Totalt har Spania nå 47,05 smittede med korona per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene. Det viser tall fra spanske helsemyndigheter. Mye av landet har lite smitte. Men sju regioner fører til at tallet blir høyt for hele landet. De fleste av disse er i nordøst i Spania.