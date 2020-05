Vil lage regler for hvem som får komme inn i Norge

16. mars ble det laget nye regler for å reise inn i Norge. Det ble strengere kontroll på grensen. Det var bare noen få som fikk komme inn, hvis de var fra et annet land enn Norge. Det er et forsøk på å hindre spredning av korona-smitte.

Nå foreslår regjeringen en ny lov. Den skal vare ut 2020. Den handler om hvem som kan bli nektet å komme inn i Norge.

– Vi ønsker en gradvis og kontrollert oppmykning. Men vi må følge situasjonen nøye. Det kan bli behov for nye innstramninger, sier Monica Mæland. Hun er justisminister.

I forslaget er hovedregelen at alle som er fra andre land kan bli nektet å komme inn i Norge. Men det er mange unntak fra den regelen. De fleste handler om jobb og familie. Folk som kommer for å søke asyl skal heller ikke bli avvist på grensa. Hvem som får komme inn, kan bli endret underveis.

De som blir nektet å komme inn i Norge, må dra med en gang. Det gjelder også de som er i Norge, uten å ha lovlig opphold. De som har lovlig opphold, skal følge de samme reglene som folk fra Norge.

Det er også foreslått en straff for å bryte loven. Det kan straffes med bøter, fengsel i seks måneder, eller begge deler.

