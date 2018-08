All alkohol skader deg

Tema

Et glass vin eller én øl om dagen kan være skadelig. Det viser en ny undersøkelse. Undersøkelsen er gjort i 195 land. Den viser at alkohol øker sjanse for å få helseproblemer.

Drikker du to drinker hver dag øker risikoene for sykdom med 7 prosent. Drikker du fem drinker hver dag øker risikoen med 37 prosent.

Alkohol kan gi skade på ulike organer i kroppen. Noen av organene som kan bli skadet er hjernen, leveren og hjertet.

Et eller to glass vin hver dag øker sjansen for ulike typer av kreftsykdommer. Det skriver nettstedet Helsenorge.no.

I 2016 var alkohol den sjuende viktigste grunnen til at folk døde eller ble syke.

Danmark er det landet der flest folk drikker. Undersøkelsen viser at 97 prosent av danske menn drakk alkohol i 2016. Samme år drakk 95 prosent av danske kvinner alkohol.

Norge kommer på andreplass. Her drakk 94 prosent av menn og 91 prosent av kvinner alkohol.

Menn i Romania drikker mest. Der drikker menn i gjennomsnitt åtte glass med alkohol hver dag.

Kvinner i Ukraina drikker også mye. De drikker i gjennomsnitt fire glass eller shots med alkohol hver dag.

Folk drikker minst alkohol i land der det er mange muslimer.