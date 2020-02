170 personer døde av Wuhan-viruset

De fleste døde bor i Hubei. Byen Wuhan ligger i Hubei. Det var der viruset startet. Til nå er 170 personer i Kina døde av viruset.

I hele Kina er 7.700 personer syke av viruset.

Verdens helseorganisasjon (WHO) skal ha et nytt møte torsdag. De skal snakke om Wuhan-viruset. De skal bestemme det er en internasjonal helsekrise. Viruset smitter mellom mennesker utenfor Kina. Det bekymrer WHO.

Ikea stenger butikkene sine i Kina. Det er på grunn av fare for Wuhan-viruset. Ikea er en svensk møbelkjede.

Kineserne får ikke reise ut av Kina. Det er på grunn av Wuhan-viruset. Kinesiske turister må avbestille reiser til Norge. Reiselivs-bedrifter i Nord-Norge har fått flere avbestillinger. Kinesere på ferie i Norge vil ikke reise hjem. De er redde for viruset.

Viruset startet i Wuhan i Kina. Folk er smittet i Thailand, Hongkong, Singapore, Taiwan, Macau, Japan, Malaysia, Sør-Korea, De forente arabiske emirater, Vietnam, Nepal, Sri Lanka, Australia, Canada, USA, Tyskland, Frankrike og Finland.