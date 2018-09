3.000 døde – Trump kalte det «en suksess»

Verden

USAs president får kjeft. Presidenten ble intervjuet om orkanen Florence. Den er på vei mot USA.

Derfor snakket Trump om planer for å håndtere orkaner. Han snakket om arbeidet folkene hans gjorde i Puerto Rico i fjor. Da døde rundt 3.000 personer i orkanen Maria.

– Den beste jobben vi gjorde var i Puerto Rico. Det var vanskelig. Jeg tror faktisk det er den beste jobben vi har gjort, sa Trump. Kanalen CNN er blant dem som har lagt ut video fra intervjuet.

Han forklarte hvor vanskelig det var å jobbe på øya og ordne militærsykehus. Øya hadde også elendig strømnett, sa Trump.

– Jobben alle gjorde sammen med myndighetene var fantastisk. Puerto Rico var en oversett suksess, sa Trump.

Flere kritiserer ordene Trump valgte. Blant dem er borgermesteren i hovedstaden San Juan på Puerto Rico.

– Suksess? Hvis han tror 3.000 døde er en suksess, så hjelp oss Gud, skriver Carmen Yulin Cruz på nettsamfunnet Twitter.

Pres Trump thinks loosing 3,000 lives is a success. Can you imagine what he thinks failure looks like?