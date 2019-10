300 millioner mennesker kan bli utsatt for flom

Flere områder langs kysten i verden kan bli utsatt for flom. Det er en følge av endringer i klimaet. I 2050 kan 300 millioner mennesker bo i områder som er spesielt utsatt for flom. Det viser en ny studie.

Forskerne har brukt kunstig intelligens. Det for å regne ut hvor mange som vil være utsatt for flom. De har kommet fram til at mange flere enn en trodde før, bor i områder som vil være utsatt.

Asiatiske land er mest sårbare, ifølge studien. Den er publisert i forsknings-tidsskriftet Nature Communications. Mer enn to tredeler av de som er utsatt for flom, bor i Kina, Bangladesh, India, Vietnam, Indonesia og Thailand.

I dag bor allerede 100 millioner mennesker i områder som er i fare for å bli oversvømt.

Men tallet kan altså tredobles innen 2050. Årsaken er endringer i klimaet og at vi blir flere mennesker.