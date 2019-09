40.000 i streik for klimaet

Titusener av demonstranter samlet seg i byer på New Zealand. De krever handling for klimaet. I hele verden er det varslet protester fredag.

Mange ungdommer droppet skolen for å streike. De fikk selskap av folk som droppet jobben. Demonstrasjonen var landets første klimastreik der alle var invitert med.

Protestene startet på formiddagen. De ble holdt i mer enn 40 byer rundt om i landet.

I hovedstaden Wellington møtte over 40.000 mennesker opp. De holdt opp plakater med slagord. Regjeringen må

gjøre mer for å begrense endringene i klimaet, var budskapet. Demonstrantene sto utenfor parlamentet. Det har ikke vært så mange der på mange år, skriver avisen New Zealand Herald.

– Stopp å høre på hva de sier, se på hva de gjør, fortalte Luke Wijohn til de som møtte opp. Han startet klimastreiken i Auckland.

Det er demonstrasjoner for klimaet i mange land i verden.

Greta Thunberg er en kjent klima-aktivist fra Sverige. Hun har engasjert ungdommer i hele verden for klimastreik. Hun var med i en demonstrasjon for klimaet i Monteral i Canada. Der var statsminister Justin Trudeau også med.

Sophie Handford jobbet med streiken i New Zealand. Hun sa at sa over 90 selskaper var ventet å bli med i klimastreiken sammen med ungdommene.

– Selskapene har blitt med i løpet av de siste dagene. Det er utrolig, sier Handford.

Det var flest skoleelever som møtte opp i Wellington. De trosset rådene fra statsministeren i New Zealand. Winston Peters sa at de ikke måtte gå glipp av skolen. Han mente at elevene i steden for å streike burde lære alt de trenger å vite om klimaendringer. Da vil de også se hva regjeringen gjør.

Chris Hipkins er utdanningsminister. Han mener det er opp til foreldre og skolene om barn skal få lov til å streike for klimaet.

I New Zealand leverte ungdommene et brev til regjeringen. 11.000 skrev under på brevet. De ber landet om å si at det er klima-krise. Og at landet bør bruke klimavennlig energi.

Også i Norge er det protester. Folk møtte opp utenfor Stortinget i Oslo fra klokken 11. Der ble det vått.

Rundt 100 demonstranter møtte opp til denne klimastreiken.