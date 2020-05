445 døde av røyken fra skogbrannene

Mange døde av røyken fra skogbrannene i Australia i vinter. Den var årsaken til rundt 445 dødsfall. Over 4.000 måtte bli lagt inn på sykehus. Det skriver avisa The Guardian. Det brant i seks stater i over seks måneder. 80 prosent av alle som bor i i landet ble påvirket.

Årsaken til at mange døde, er at de ble sykere av røyken. Det er fordi kroppen kan reagere som om røyken var et virus. Det kan bli for mye for noen som har problemer med hjertet. Det kan føre til at får et infarkt, sier en forsker ifølge The Guardian.

Les mer: Brann i Australia slukket etter 210 dager

Karl Braganza jobber i meterologisk institutt i landet. Han er sjef for de som forsker på klima. Han sier det kan bli mer ekstremvær i årene som kommer. Årsaken er klimaendringer, skriver avisa The Sydney Morning Herald. De varmeste dagene har blitt varmere. De siste 70 årene har skogbrann-sesongen blitt fire måneder lengre i deler av landet.