60 pågrepet på Sri Lanka

60 personer er pågrepet etter terror-angrepet på Sri Lanka. Det melder nyhetsbyrået Reuters.

Søndag sprengte flere bomber på Sri Lanka. Flere hoteller og kirker ble rammet av bombene.

Tallet på antall døde personer stiger. Onsdag morgen er 359 personer døde. Det melder politiet.

Onsdag gjennomførte politiet en kontrollert eksplosjon. Det skjedde i hovedstaden Colombo.

Politiet sprengte en bil. Den stod parkert ved kinoen Savoy Cinema. Det melder kanalen Sky News.

Politiet opplyser at det ikke var eksplosiver i bilen.

Tirsdag sa terrorgruppa Den Islamske stat (IS) at de hadde sprengt bombene. IS sier flere menn deltok i angrepet. Terrorgruppa publiserte et bilde og en video av mennene. IS publiserte også navnene til mennene.

Men terrorgruppa har ikke bevis for at IS sprengte bombene.

Trolig er det islamistgruppa National Thowheeth Jama'ath (NTJ) som sprengte bombene. Det mener Myndighetene i Colombo.

Noen av angriperne kan ha kommet fra utlandet. Det sier Ranil Wickremesinghe. Han er statsminister på Sri Lanka.