– Hevn for angrep på New Zealand

Terror-angrepet på Sri Lanka er hevn for terror-angrepet på New Zealand. Det sier Ruwan Wijewardene. Han er forsvarsminister på Sri Lanka.

Søndag ble flere bomber sprengt ved hoteller og kirker på Sri Lanka. 321 personer døde i angrepet.

– Etterforskningen viser at angrepet var hevn for angrepet mot muslimer på New Zealand, sier Wijewardene.

I mars skjøt en mann mennesker inne i to moskeer på New Zealand. Angrepet var terror. 50 personer døde i angrepet.

I angrepet på Sri Lanka sprengte sju personer seg selv. Det viser etterforskningen.

Rundt 40 personer er pågrepet. En person fra Syria ble pågrepet tirsdag. Personen skal avhøres.

Terrorgruppa IS sier de sprengte bombene på Sri Lanka. Det skrev IS på propaganda-nettstedet Amaq. Men terrorgruppa har ikke lagt ut bevis for dette.