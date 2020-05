Barn blir dårligere psykisk

Europeiske barn sliter mer psykisk. De er mellom 11 og 15 år gamle. Det viser en studie fra Verdens helse-organisasjon (WHO). Den er gjennomført i 45 land.

Én av fire svarer at de føler seg nervøse, irritable, eller at de har problemer med å sovne. Det gjelder minst en gang i uka, ifølge rapporten.

Den psykiske helsa er redusert. Det har skjedd over flere år. Det blir verre til eldre barna er, ifølge tilbakemeldingene. Jenter er mest utsatt.

– Det økende antallet jenter og gutter over hele Europa som melder om dårlig psykisk helse, er en bekymring for oss alle, sier doktor Hans Henri P. Kluge. Han er Europa-direktør i WHO.

Undersøkelsen heter HBSC. Den har samlet data om flere enn 220.000 skolebarn i Europa og Canada.

I ett av tre land melder barna om mer skolepress. En av ti svarte også at de hadde vært utsatt for mobbing på nett. Det var i månedene før undersøkelsen ble gjennomført.