Barn trues av helsefarlig røyk

10 millioner barn trues av forurenset luft. Det sier verdens-organisasjonen FN.

Årsaken er skogbrannene. Brannene har herjet i flere uker i Indonesia.

Skogbrannene har ført til røyk over områder der folk bor. De har ført til utslipp av klimagasser som CO2.

Røyken kommer fra branner i regnskogen. Bønder tenner ofte på skogen for å rydde nytt land. Også i Amazonas i Sør-Amerika blir regnskogen påtent.

Det bor 10 millioner barn i områder med røyk. Det anslår FNs barnefond (UNICEF). Røyken er helsefarlig.

Små barn er særlig sårbare, sier UNICEF.

– Dårlig luftkvalitet er en alvorlig utfordring for Indonesia, sier Debora Comini i UNICEF i en uttalelse.

Tusenvis av skoler har blitt stengt. Lufta har vært for dårlig. Flere folk har kjøpt masker til ansiktet. Mange har hatt behov for hjelp for luftveisplager.

Øya Sumatra og deler av øya Borneo er blant områdene som er rammet.

Myndighetene i landet har satt mange i arbeid. De kjemper mot flammene. Helikoptre slipper vann over områdene.

Røyken fra skogbrannene har spredd seg til Malaysia og Singapore. Der har forurensningen blitt noe mindre de siste dagene.

2015 var et dårlig år for regnskogene i Indonesia. Branner raserte store områder med skog.