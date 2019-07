Ber de unge komme hjem til Hellas

Kyriakos Mitsotakis vant valget i Hellas. Han er fra partiet Nytt Demokrati. Han lover å være en statsminister for alle grekere.

Nytt demokrati kan få nesten 40 prosent av stemmene. Partiet Syriza får bare 31,5 prosent. Det er partiet til statsminister Alexis Tsipras.

94 prosent av stemmene er talt.

Mitsotakis blir trolig ny statsminister. Han har lovet å få økonomien til å vokse. Han lovet jobber og å sørge for at grekere får et bedre liv.

– Hellas vil ut av krisen. Vi skal ta skjebnen vår i egne hender. Det viser resultatet av valget at folk ønsker, sa han. Det skriver nyhetsbyrået NTB.

Flere hundre tusen grekere har reist fra Hellas. Det er på grunn av økonomisk krise. Mitsotakis ber dem om å komme hjem.

Mange har ingen jobb i Hellas. Det gjelder hele 40 prosent av de unge. Det er aller flest unge som har reist fra landet.

Hellas skylder mye penger. Denne gjelden vil landet slite med. Det vil ta lang tid å betale tilbake alt. De har blant annet lånt penger fra andre land i Europa.

Krisen startet i 2009. Hellas hadde høy gjeld. De brukte også mer penger enn de planla i budsjetter.

Statsminister Alexis Tsipras innrømmer å ha tapt valget.

– Vi godtar folkets dom. Vi har tatt vanskelige avgjørelser for å få Hellas dit det er i dag. Vi har betalt prisen for det, sier Tsipras.

Tsipras blir også straffet for en strid om navn. Nabolandet kan kalle seg Nord-Makedonia etter en avtale med Hellas.