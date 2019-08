– Det må bli slutt på hatet

Lørdag ble 20 mennesker drept i El Paso i USA. En 21 år gammel mann skjøt rundt seg. Skytteren er pågrepet. Han risikerer dødsstraff.

Et halvt døgn etter dro en annen mann fram våpen. Det var trolig 24 år gamle Connor Petts. Ni mennesker ble drept i Dayton. Skytingen skjedde på et område med mange utesteder.

President Donald Trump sier at det må bli slutt på masseskytinger. Han sier også at hat ikke har noen plass i det amerikanske samfunnet.

Politiet nådde fram i Dayton svært raskt. Petts ble drept på under ett minutt. Ett av ofrene var Petts søster Megan. Hun var 22 år gammel.

Seks av de drepte var svarte. Politiet har foreløpig ingen forklaring på hvorfor skytingen skjedde.

De to massedrapene virker helt ulike. Skytingen i El Paso skal ha med hat og rasistiske motiver å gjøre. Politiet mener gjerningsmannen la ut et langt skriv. Der sto det mye fiendtlig om latin-amerikanere. Skytingen skjedde på et kjøpesenter i Texas. Politiet mener at han risikerer dødsstraff for masseskytingen.

Mannen som skjøt i Dayton, var godt forberedt. Han skjøt mot tilfeldige folk utenfor ulike barer. Skytteren haddde skuddsikker vest. Han hadde med seg automatvåpen. Han hadde også ekstra ammunisjon i magasiner for å skyte raskt. Det sier Nan Whaley. Hun er ordfører i Dayton.

Skytteren skal også hatt en maske foran fjeset. Han beskyttet også ørene.

Politifolk patruljerte området. De skjøt og drepte angriperen på under minuttet. Det sier ordføreren.

27 mennesker ble skadd i angrepet. De er sendt til sykehus.

Politiet har sperret av stedet hvor skytingen skjedde. Etterforskningen er i gang.

Dayton ligger i staten Ohio. Guvernøren ber folk om å flagge på halv stang. Slik skal de minnes de døde

Folk sørger også i staten Texas. Byen El Paso ligger der, like ved grensa til Mexico. Skytingen lørdag skjedde på formiddagen. Mange av kundene på kjøpesenteret var foreldre med barn. De skulle handle før skolen starter igjen.

Masseskytingen i Texas var nummer 249 i USA i år. Skytingen i Dayton var nummer 250.

-Vi må se å få en slutt på dette. Det har foregått i år etter år i landet vårt, sa president Trump søndag.

Flere politikere fra Det demokratiske partiet har allerede kritisert Trump. De mener han har noe av skylda for slike masse-skytinger.

Beto O'Rourke kaller presidenten for rasist. Det sier han i et intervju med kanalen CNN.

– Det fører til store endringer i hvordan dette landet tenker. Og det fører til vold, sier han. Politikeren møtte skadde og helse-arbeidere på et sykehus i El Paso.