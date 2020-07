Duda vant valget i Polen

Rafal Trzaskowski var den andre kandidaten. Han fikk 48,79 prosent av stemmene. Det ble veldig jevnt i det som var andre valgomgang. Trzaskowski fikk støtte fra mange som stemte på andre kandidater i første omgang i juni. Men det var for lite til å vinne mot Duda.

Les også: Polen velger president

Duda sa søndag kveld at han hadde vunnet valget. Det gjorde han selv om det kunne snu før resultatet var helt klart. 67,9 prosent brukte retten til å stemme ved valget. Det er rekord.

– Lenge leve Polen! Å vinne et valg hvor 70 prosent deltar er virkelig utrolig. Jeg er meget rørt. Takk til alle mine følgere, sa Duda på en valgvake i byen Pultusk. Den er 60 kilometer nord for hovedstaden Warszawa.

Resultatet viser at landet er delt omtrent på midten. Men folk flest har stemt for at Duda kan fortsette med den konservative politikken i Polen. Duda var medlem av partiet Lov og rettferdighet (PiS) fram til han ble president for fem år siden. Da meldte han seg ut. Det er polsk tradisjon for at presidenten skal være uten tilknytning til et parti.

Les også: Må utsette valget i Polen

Trzaskowski var en mye mer liberal kandidat. Han har sagt at han er for at folk av samme kjønn kan være partnere. Polen er et land hvor den katolske kirken betyr mye, og hvor homofile har få og svake rettigheter.

Flere hadde et håp om at Trzaskowski kunne utfordret regjeringen i Polen. PiS har et flertall i parlamentet. Men presidenten har veto-rett. Slik kunne han stoppet mye av det PiS vil gjøre.