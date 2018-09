Endringer i klimaet vil gi dyrere mat

Verden

Endringene i klimaet får mye å si for bonden. Det blir vanskeligere å produsere mat. Dermed vil det bli mindre mat i verden. Da blir maten dyrere. Det sier en ny rapport fra Utviklingsfondet og Ruralis, skriver avisa Nationen.

Rapporten mener at varer over hele verden blir dyrere. Da blir det også dyrere å ta inn mat til Norge som vi ikke har selv.

Det blir også dyrere fôr for dyra. Dermed er Norge sårbare for klimaendringer. Det til tross for at vi har et godt system og har nok penger til å endre produksjonen.

Rapporten har et eksempel. De tenker at temperaturen øker mellom 1,7 til 6,4 grader i gjennomsnitt. Det kan være bra for noe matproduksjon i Norge at det blir varmere. For eksempel kan varmere vintre føre til færre frostskader og at kuer og sauer kan beite ute lenger. Det kan også bli mer gras til fôr.

Samtidig kommer det også til å regne mer og kraftigere når det blir varmere. Det er ikke fullt så bra, ifølge rapporten.