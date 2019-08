Evelyn ble frikjent for drap

Evelyn Hernandez er 21 år gammel. Hun ble dømt til 30 års fengsel. Det var fordi hun fødte et dødfødt barn. Hun fikk skylda for at barnet døde.

En domstol i El Salvador har nå frikjent henne.

Hernandez har hele tiden sagt at hun er uskyldig. Hun har allerede sonet tre år av straffen.

Saken ble tatt opp på nytt. Mandag kom kjennelsen: Hernandez ble frikjent, melder kanalen BBC.

Hernandez sier at soningen har vært tøff. Nå er hun klar for å gå videre.

– Jeg skal fortsette å studere. Jeg er glad, sier Hernandez.

Påtale-myndigheten ba om 40 års fengsel for Hernandez. De kan anke dommen innen ti dager.

Bertha Maria Deleon er kvinnens advokat. Hun sa at det ikke fantes bevis for en forbrytelse. Derfor frikjente dommeren Hernandez.

Saken har fått stor oppmerksomhet. Både i El Salvador og i verden. El Salvador har en av verdens strengeste abortlover. Alle former for abort er strengt forbudt.

Hernandez fikk saken sin opp for retten på ny. Hun er den første i landet. Det gir håp til mange andre kvinner i fengsel. De er dømt for lignende ting.

Frikjennelsen er en seier for kvinnene i landet. Det sier organisasjonen Amnesty International.