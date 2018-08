Facebook stopper 400 apper

Verden

Nettsamfunnet Facebook har stanset over 400 apper. De har gått igjennom tusenvis av slike programmer. Det var for å sjekke om appene har delt informasjon om brukerne uten lov.

Facebook vet for lite om hvem som har laget de 400 appene. De vet ikke hvordan informasjon som folk har valgt å dele, et blitt brukt. Det er årsaken til at appene er stanset. Facebook skal sjekke appene nærmere før de bestemmer seg for hva de vil gjøre.

Tidligere har Facebook delt informasjon med analyseselskapet Cambridge Analytica. De solgte informasjonen videre.