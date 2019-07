Flere hundre tusen feiret Pride

Feiringen av Pride i New York i USA ble enorm. Paraden varte i mange timer. Folk markerte at Pride startet i New York for 50 år siden. Da var det et opprør på homobaren Stonewall Inn.

Rundt 150.000 mennesker hadde meldt seg på hovedmarsjen. Arrangørene regnet med at 3 millioner ville stå på fortauene og se på.

Dagen ble avsluttet med et stort arrangement på Times Square. Artisten Madonna var blant dem som sang.