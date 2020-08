Flere tusen er arrestert etter valget

Flere tusen er pågrepet av politi i Hviterussland. De har vært med på protester etter president-valget. Aleksandr Lukasjenko er ifølge myndighetene vinneren av valget. Men veldig mange nekter å tro at det er sant. De sier det har vært juks i valget.

Lukasjenko har styrt landet i over 25 år. Han skal ha blitt valgt på ny med over 80 prosent av stemmene. Svetlana Tikhanovskaja er leder for opposisjonen. Hun skal bare ha fått 9,9 prosent. Hun mener det er et feil resultat.

– Velgerne tok i går et valg. Men myndighetene hørte oss ikke. De har brutt med folket. Jeg ser på meg selv som vinneren av dette valget, sier Tikhanovskaja. Hun og opposisjonen mener det var mye juks i valget.

Det var ingen uavhengige som kontrollerte at valget skjedde på riktig måte. Inge fra Organisasjon for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) var der. De fikk invitasjonen for sent til å kunne følge med på at alt gikk som det skulle. En talsmann for regjeringen i Tyskland sier at valget ikke ble gjort på en god nok måte. Det var ikke demokratisk nok.

De første protestene startet søndag kveld. Det skjedde etter en måling som var laget på valgdagen. Den var laget av det statlige nyhetsbyrået i landet. Den viste at Lukasjenko kom til å få rundt 80 prosent av stemmene.

Demonstrasjonene ble større i løpet av natten. Folk har slåss med politiet. Det har skjedd både i hovedstaden Minsk og i flere andre byer.

3.000 er blitt pågrepet. sier innenriks-departementet i Hviterussland. Over hundre sivile og politifolk er skadd. Men departementet nektet for at én mann er død etter å ha blitt påkjørt av en politibil. Det er en påstand fra Viasna. Det er en organisasjon for menneske-rettigheter.

Politiet brukte makt mot de som protesterte. De brukte både sjokkgranater og tåregass. Det skriver flere medier. En journalist fra nyhetsbyrået AP så over ti sykebiler. De kjørte skadde til et sykehus i Minsk.

Lukasjenko er sint på demonstrantene. Han kaller dem en flokk sauer som er styrt av krefter i utlandet. Han sa det ikke vil bli noe Maidan i landet. Maidan er en stor plass i Ukrainas hovedstad Kiev. Der var det store protester i 2014. Det endte med at regjeringen i landet måtte slutte.

– Vi vil ikke la dette landet blir revet i filler, sier han ifølge det statlige nyhetsbyrået Belta.

Også før valget advarte Lukasjenko mot det han mente var utenlandske forsøk på å skape uro i landet. 33 russere ble pågrepet. De ble beskyldt for å være leiesoldater med planer om å gjøre terror.

Men Vladimir Putin var en av de første til å gratulere med seieren i valget. Han er president i Russland. Også Xi Jinping sendte gratulasjoner fra Kina. Han er president der.

Lukasjenko får mindre støtte fra land i Europa. Lederne i Den europeiske union (EU) sier det har vært for mye vold mot de som har demonstrert. Ursula von der Leyen er leder for EU. Hun sier stemmene i valget må telles på riktig måte.

– Myndighetene har brukt makt mot sitt eget folk. Det gjør at det må skje endringer i landet. Vi må støtte det hviterussiske folk i deres ønske om frihet, sier Mateusz Morawiecki. Han er statsminister i Polen.