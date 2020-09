FN skal ha møte om menneske-rettigheter i Hviterussland

FN sier de har fått rapporter om at folk har blitt behandlet dårlig etter at de ble pågrepet i Hviterussland. Det skal være bevis for 450 saker med tortur og mishandling. Fredag skal Sikkerhetsrådet i FN møtes for å snakke om det som skjer i landet.

Les mer: Uro og protester i Hviterussland

Det er menneskerett-sobservatører i verdens-organisasjonen FN som har fått rapportene. De sier at de også har fått meldinger om vold mot kvinner og barn. Noe av det er seksualisert vold og voldtekt.

Valget i forrige måned var omstridt. Noen mener det ble jukset under valget. Noen mener også at resultatet er falskt. Det har ført til store demonstrasjoner. Mange er arrestert etter aksjonene. Minst seks personer som har blitt pågrepet er nå meldt savnet.

– Folkerettens forbud mot tortur er absolutt. Det kan ikke rettferdiggjøres. Uansett årsak, sier ekspertene på menneske-rettigheter. De følger med på det som skjer i Hviterussland nå. Men de følger også med på resten av verden. Det gjelder både for tortur, forsvinninger, tilfeldige pågripelser og brudd på friheten til å ytre seg eller møtes.

Les også: Flere tusen er arrestert etter valget

Menneske-rettighetene i landet skal være et viktig tema når Sikkerhetsrådet skal snakke om situasjonen. Flere medier fra andre land har blitt utvist. Andre har fått beskjed om at de ikke får komme til landet, sier en kilde i diplomatiet ifølge nyhetsbyrået NTB.

Det er Estland som har kalt inn til møtet. De er et av landene som er med i Sikkerhetsrådet for tiden. Det er et såkalt uformelt møte, og skal skje på video. Det gjør at ikke alle medlemmene trenger å delta i møtet.

Flere av landene i Sikkerhetsrådet mener det som skjer i Hviterussland er et indre anliggende. Da mener de at det er en sak som er uviktig for mye av verdens ro og orden. Det gjør at det er en sak som ikke Sikkerhetsrådet bør mene noe om. To av de landene er Kina og Russland. Begge de to er faste medlemmer. De kan legge ned veto og hindre at noe blir vedtatt.

Ifølge NTB skal Svetlana Tikhanovskaja være med på det åpne møtet. Hun er leder for opposisjonen i Hviterussland. Hun tapte valget i august.

Les mer: Presidenten nekter å slutte

Tikhanovskaja skal møte Erna Solberg neste uke. Da skal den norske statsministeren på besøk til Litauen.

– Svetlana Tikhanovskaja er en frontfigur for protestene. Hun har bedt om dialog og at det skal bli en fredelig løsning på situasjonen. Jeg ser fram til å møte henne. Og jeg gleder meg til å høre hva hun tenker at vi og det internasjonale samfunn kan gjøre for at dette skal bli best mulig, sier Solberg til NTB.