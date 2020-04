Kan bli en enorm sult-katastrofe

Det var allerede alvorlig, sier David Beasley. Han er leder for WFP. Det er verdens matvare-program. De er en del av verdens-organisasjonen FN.

– 821 millioner mennesker verden over går allerede sultne til sengs. Det gjør de hver eneste kveld, sier Beasley. Det var før spredningen av korona.

I fjor levde 135 millioner i hungersnød. Det tallet vil trolig dobles til 265 millioner i år, sier Beasley til sikkerhetsrådet i FN. Han sier 2020 kan bli det verste året siden andre verdenskrig. Det vil bli en stor humanitær krise. Det er flere farer som truer. Krig og konflikter og økonomisk krise er to. Naturkatastrofer og store mengder gresshopper som spiser avlingene vil også føre til kriser.

Korona-pandemien har fått store humanitære følger i mange land. Den rammer også verdensøkonomien hardt. De fattigste rammes hardest. Mange av dem har allerede lite mat.

– Vi står nå på randen av en sult-pandemi, sier Beasley.

– Millioner av mennesker risikerer å måtte sulte. Det er særlig de som lever i land me konflikter som er utsatt. Mange av dem er kvinner og barn. Faren for en katastrofe er høyst reell, sier han.

WFP frykter at over 30 land vil oppleve sultkatastrofe i år. For å unngå det må det gjøres drastiske tiltak.

– Vi må forberede oss og handle nå. Alternativet kan vi se om noen få måneder. Da kan vi stå overfor en rekke sultkatastrofer. Det kan bli av den størrelsen det står om i bibelen, sier Beasley.

SÅRBARE: Mange i Somalia er på flukt. Terror og tørke gjør at de allerede er sårbare. Bildet er tatt i flyktningleiren Sayidka. Den ligger i hovedstaden Mogadishu. Foto: Farah Abdi Warsameh / AP Photo / NTB scanpix

Økonomien i verden er hardt rammet. Den er ventet å bli 3 prosent mindre i år. Årsaken er viruset korona. Det vil bli den verste utviklingen i økonomien på 90 år, sier IMF. Det er det internasjonale pengefondet.

En rekke land er ekstra sårbare. Et av dem er Etiopia. Over 2 millioner i landet jobber med turister. Det står for rundt 10 prosent av inntektene i landet.

I Sør-Sudan hadde over 60 prosent av befolkningen for lite mat i fjor. Nå blir landet hardt rammet av lavere pris på olje. Olje står for 99 prosent av inntektene landet har fra utlandet. I 2019 var det for lite mat i Sudan, Jemen, Venezuela, Kongo, Afghanistan, Syria, Nigeria og Haiti. Det ser enda verre ut i år.

KATASTROFE: FN sier 16 millioner mennesker er i fare for å sulte på Afrikas horn. Bare noen få har fått hjelpen de trenger. En av de er denne lille jenta i Gode i Etiopia. Foto: Nils-Inge Kruhaug / NTB scanpix

Mange millioner mennesker i verden er nå uten jobb. Det gjør at de er uten mulighet til å sende penger til familien. Mange av de er helt avhengig av disse pengene.

Viruset kan bli en katastrofe. Den kan ramme millioner av mennesker. De lever allerede fra hånd til munn, sier Arif Husain. Han er sjeføkonom i WFP. Mange må selge husdyr, kjøretøy og redskap. Det må de for å sikre mat til seg selv og familien. Men da mister de også det de skal tjene penger på i framtiden.

– Om de er uten arbeide, er de også uten noe å spise. Da mangler også familiene deres mat, sier Husain.

WFP ber om at verdens land gir dem 20 milliarder kroner. Da kan de bygge opp lagre med mat. Det kan holde for de neste tre månedene. I fjor fikk de 88 milliarder kroner. Men de tror at de vil trenge 40 milliarder mer i 2020.