Folk i Bangladesh er rammet av tre kriser

– Bangladesh må nå ordne opp i tre katastrofer på en gang. Korona rammer svært hardt i et av verdens mest tett befolkede land. Og syklonen Amphan rammet landet i mai. Nå står også en tredel av landet under vann etter flom, sier Torben Bjørke-Henriksen. Han er seniorrådgiver i Norges Røde Kors.

Flom fører til at 7,5 millioner mennesker er i fare, ifølge myndighetene i landet. Det har vært flom i snart tre uker, men det kan vare i flere uker til.

– Normalt varer disse flommene et par uker. Men denne har allerede vart i 20 dager. Det er ventet mer regn de neste dagene og ukene. Rednings-arbeidet er krevende. Årsaken er at mange veier og broer er ødelagt, sier Bjørke-Henriksen.

Over 9,6 millioner har blitt rammet av flom i Sør-Asia i år, anslår Røde Kors. De sier at flere sykdommer kan spre seg nå. Sykdommer som kolera sprer seg nemlig godt gjennom vann.

– Det vil legge enda mer press på landets helsevesen. Det har store utfordringer fra før. De sliter med å behandle de svært mange smittede med korona, sier Bjørke-Henriksen.

Bangladesh har rundt 165 millioner innbyggere. Folk bor også svært tett på hverandre i landet. Så langt er det registret over 200.000 smittede med korona. Men tallet kan være mye høyere.

– Frykt for smitte gjør også rednings-arbeid vanskeligere. Det er stor mangel på utstyr for smittevern. Mange er redd for å bli smittet av korona om de flytter på seg, sier Bjørke-Henriksen.