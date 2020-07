Folk i Libanon vil ha vekk alle som har styrt landet

Det er mye irritasjon på begge sider. Det internasjonale pengefondet har sagt nei til å snakke mer. Alt har stoppet opp, sier en av de som er med og forhandler for Libanon.

Men myndighetene i Libanon får også kritikk. Det siste møtet skal ha endt i kaos. De som deltok fra det internasjonale pengefondet (IMF) skal ha reagert på det de mente var å trikse med tall. De skal ha bedt deltakerne fra Libanon om å si hvordan ting er. Det handler blant annet om hvor mye Libanon har i gjeld. Det sier en person fra et vestlig land til nyhetsbyrået AFP.

Landet er i en økonomisk krise. Den blir sammenlignet med hvordan det var i landet mellom 1975 og 1990. Da var det borgerkrig i landet. Nå har titusener av libanesere mistet jobben. Det er vanskelig å få vekslet til seg dollar. Det har ført til at landet har fått en stor inflasjon. Pengene i landet blir mindre og mindre verdt.

Landet klarte i mars ikke å betale det de skylder til andre land. Da flyttet krisen seg til gatene. Folk var rasende. De markerte i flere dager at de var svært lite fornøyd med myndighetene.

Regjeringen svarte med å love at ting skulle endre seg. I mai startet de med forhandlinger med IMF. De ville låne milliarder av kroner i krisehjelp. Det har vært 16 møter så langt. Men forhandlingene har stoppet helt opp. Det er flere som mener IMF er oppgitt over hvor lite vilje det er til å gjøre det de mener er nødvendige endringer.

Politikere i Libanon har lang tid fått kritikk for at de er korrupte. De blir beskyldt for å gi fordeler til sine egne etniske grupper.

- Hver gruppe kjemper for sine interesser. Samtidig brenner landet. Det sier en kilde som har en nær tilknytning til forhandlingene.

Det har det vært en intens debatt i landet etter at det ble slutt på møtene med IMF. Den handler om hva den økonomiske virkeligheten i Libanon. Folk lurer på hvor mye penger staten og bankene har tapt.

Det er stor forskjell på tallene. Det handler om hva slags verdi man bruker på pengene i landet. Regjeringen mener selv at landet har et underskudd på rundt 69 milliarder amerikanske dollar. De regner da med at en dollar er verdt 3.500 libanesiske pund.

En komité i parlamentet mener underskuddet er mindre. De mener en dollar fortsatt kan være verdt 1.507 pund. IMF skal ha mest tiltro til tallene fra staten. Men de er frustrert over at tallene fra Libanon endrer seg raskt.

Siden oktober har krisen blitt verre. Nå krever folk at det politiske systemet blir endret. Alle de som har vært med å styre må byttes ut, er kravet fra de som demonstrerer.

Rundt halvparten av befolkningen lever rundt grensen for fattigdom.Rundt 35 prosent er uten jobb. I de siste dagene har prisen på en dollar økt mye. Det har kostet så mye som 9.000 pund.

Prisene på mat og vanlige forbruksvarer øker fort. Vanlige folk klarer ikke å fylle kjøleskapet. Det gjør at landet har fått en økonomi hvor folk bytter varer. Den blir stadig større. Folk bytter både klær, husholdningsartikler og barnemat på nett.

IMF har flere krav for å hjelpe Libanon med penger. De krever at det blir mer kontroll på hva som blir gjort i sentralbanken. De mener det er for uklart hvem og hvordan banken blir styrt i dag.

De vil også at pundet skal få flytende kurs. Da kan folk i Libanon få en felles forståelse av hva pengene er verdt. I dag har landet bestemt hva som skal være verdien av pengene målt mot dollar. Det gjør det vanskelig å få tak i dollar hvis verden mener pengene i Libanon er mindre verdt.

Men det er også andre problemer i forhandlingene. Det har blitt et dårligere forhold mellom USA og Hizbollah. Det er en militær gruppe med sjia-muslimer som har støtte fra Iran. Hizbollah er også viktig i politikken i Libanon.

Den libanesiske regjering sier de trenger 20 milliarder dollar i hjelp. Det er inkludert 11 milliarder som flere land har lovet i 2018. Men uten en avtale med IMF kommer neppe de pengene, sier en libanesisk kilde til AFP. Uten en avtale, kan pundet bli enda mindre verdt. Det kan etterhvert koste 25.000, eller kanskje 50.000 pund for en dollar.

- Libanon kan være på vei mot katastrofe uten en avtale med IMF, sier kilden.