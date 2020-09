Fransk minister sier britene har skylda for at Brexit går dårlig

Om fire måneder skal Storbritannia ut av EU. De har forhandlet med EU om hvordan det skal skje. Men det er vanskelig å bli enige. Nå har samtalene stoppet helt opp.

– Det har stoppet opp. Det er fordi Storbritannia har en holdning som er urealistisk. Den er ærlig talt uansvarlig, sier Jean-Yves Le Drian. Han er utenriksminister i Frankrike. Flere viktige personer i EU har sagt noe av det samme. De synes det er vanskelig å få til en avtale med britene.

Både EU og Storbritannia sier de vil ha en avtale. Til nå har de hatt sju møter med forhandlinger. Den forrige var for halvannen uke siden. Michel Barnier leder forhandlingene for EU. Han sier han er usikker på om de vil klare å få til en avtale.

EU sier de må bli enige om regler for konkurranse og for fiskeri. Det må til før de kan bli enige om noe mer. David Frost leder forhandlingene for Storbritannia. Han sier EU gjør det vanskeligere enn nødvendig å komme videre. Han mener det må være mulig å snakke om andre deler av avtalen, uten at de er enige om fiskeri og konkurranse.