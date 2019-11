Frode Berg er fri

Frode Berg er løslatt. Han er nå i Litauen. Han er levert til norske myndigheter. Det skjedde klokka 11 fredag formiddag. Det bekrefter Statsministerens kontor (SMK) i Norge.

Berg vil komme hjem til Norge. Der vil han møte familien sin igjen, ifølge SMK.

– Vi er glade for at Frode Berg nå kommer hjem til Norge, som en fri mann. Jeg vil takke litauiske myndigheter for samarbeidet. Og for den innsatsen de har gjort for å få Berg fri, sier statsminister Erna Solberg.

– Tiden i fengsel har vært en stor belastning for Frode Berg og hans nærmeste. Vi er glade for at han nå kan møte sin familie igjen. Vi har arbeidet systematisk for å få Frode Berg hjem. Det har vi gjort helt fra han ble arrestert, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.



Tidligere fredag benådet Litauen to russiske fanger. Det betyr at de slapp å fortsette straffen sin. De satt i fengsel i Litauen for spionasje. De var del av en avtale mellom Russland, Litauen og Norge. Den handlet om bytte av dømte spioner. Frode Berg og to litauere skulle leveres til Norge og Litauen. Russland skulle få de to russiske fangene i bytte.

Russerne leverte Frode Berg til Litauen sammen med to litauere. Også de er dømt for spionasje i Russland. Den norske ambassaden i Litauen fikk Frode Berg utlevert. Det skriver kontoret til presidenten i Litauen på sine nettsider.

– Han kom for kort tid siden over grensa fra Kaliningrad i Russland til Litauen. Jeg er i Litauen og venter på å møte ham snart. Det sier Bergs norske advokat Brynjulf Risnes, ifølge NTB.

Avisa VG har snakket med Bergs datter Christina Berg. Hun forteller at familien nå er overlykkelige.

– Eneste vi vil si nå er at vi er overlykkelige og glade.

Frode Berg jobbet tidligere som grense-inspektør ved grensa mot Russland. 64-åringen er pensjonist. Han ble pågrepet i Moskva i Russland i desember 2017. I april i år ble han dømt til 14 års fengsel for spionasje.

Norske myndigheter har lenge jobbet for å få ham til Norge. Den siste tiden har de jobbet sammen med Litauen.

I forrige uke vedtok parlamentet i Litauen en ny lov. Den handler om å bytte spioner. Loven gjorde det mulig å få Frode Berg hjem.

Det er uklart hva som skjer når Berg kommer til Norge. Etterretnings-tjenesten (E-tjenesten)ønsker trolig å snakke med ham. De vil nok høre hva som skjedde da han ble pågrepet i Moskva. Og hva han har fortalt til russisk etterretning.

Men Berg har ingen plikt til å forklare seg. Det sier Ola Kaldager til nyhetsbyrået NTB. Han er ekspert på etterretning.

– Når Frode Berg kommer til Norge, er han en fri mann. Han må ikke snakke med E-tjenesten dersom han selv ikke ønsker det, sier Kaldager til NTB.

E-tjenesten kan ikke tvinge Berg til å fortelle, sier han.

E-tjenesten har fått kritikk. Flere mener de sendte Berg ut på et oppdrag med risiko, uten at han var forberedt på det.

– Hele denne saken er en skandale, sier Kaldager.