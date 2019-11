To russere slipper fri i Litauen - bra for Frode Berg

Nikolaj Filiptsjenko og Sergej Moisejenko slipper å sone mer av straffen de er dømt til. De sitter i fengsel i Litauen. Russerne er dømt for å ha spionert. Litauens president har benådet dem. Det melder presidentens kontor på sine hjemmesider. Avisa VG skrev først om saken i Norge.

Det var ventet at president Gitanas Nauseda ville benåde russerne. Hensikten er at de kan byttes mot norske Frode Berg og to litauere. De er dømt for å ha spionert i Russland.

Det er ventet landene vil bytte fangene snart.

– Jeg har ingenting mer å si om dette nå. Vi vil svare på mulige spørsmål snart, sier Antanas Bubnelis til nyhetsbyrået Baltic News Service (BNS). Det er presidentens talsperson.

Frode Berg jobbet tidligere som grense-inspektør ved grensa mot Russland. Han er pensjonist. Han ble pågrepet i Moskva i Russland i desember 2017. I april i år ble han dømt til 14 års fengsel for spionasje.

Norske myndigheter har lenge jobbet for å få ham til Norge. Den siste tiden har de jobbet sammen med Litauen. Russiske spioner sitter i fengsel i landet. Dermed har det kommet en mulighet for å få Frode Berg med i et bytte av fanger.

I forrige uke vedtok parlamentet i Litauen en ny lov. Den handler om å bytte spioner. Loven kan gjøre det mulig å få Frode Berg hjem.