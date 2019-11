Greta Thunberg får skyss med båt til Spania

Den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg seilte til USA for å snakke om klima. Hun skulle være på klima-toppmøte i Chile. Men det er uro i Chile. Derfor blir møtet flyttet til Spania. Det er på andre siden av Atlanterhavet.

Thunberg ba om hjelp på sosiale medier. Hun vil ikke ta miljøskadelig fly. Nå har hun fått haik med en miljøvennlig båt. Eierne er fra Australia. Det er et ektepar med en sønn på 11 måneder. Turen starter fra Hampton i delstaten Virigina onsdag, skriver 16-åringen på Twitter. Turen tar trolig mellom to uker og fire uker. Thunberg håper hun rekker møtet. Det er fra 2. til 13. desember.

So happy to say I'll hopefully make it to COP25 in Madrid.

I’ve been offered a ride from Virginia on the 48ft catamaran La Vagabonde. Australians @Sailing_LaVaga ,Elayna Carausu & @_NikkiHenderson from England will take me across the Atlantic.

We sail for Europe tomorrow morning! pic.twitter.com/qJcgREe332