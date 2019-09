Thunberg kjeftet på verdens ledere

Mandag åpnet toppmøtet om klima i New York i USA. Da talte både den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg og António Guterres. Han er generalsekretær i verdens-organisasjonen FN. Et budskap fra pave Frans ble vist på storskjerm.

Thunberg var sint. Hun hadde tårer i øynene. Det var da hun talte til verdens ledere på toppmøtet.

– Vi er ved begynnelsen av en masse-utryddelse. Og alt dere kan snakke om, er penger og eventyr om evig økonomisk vekst. Hvordan våger dere! sa hun.

Vi kommer ikke til å kunne kontrollere følgene av at jorda blir varmere, advarte 16 år gamle Thunberg. Hun sa at hun nekter å tro at verdens ledere egentlig har forstått alvoret.

– Hvis dere virkelig forsto situasjonen og fortsatt ikke gjorde noe, så ville dere vært onde. Og det nekter jeg å tro.

Hun anklaget verdens ledere for å svikte. Men hun sa at unge mennesker har begynt å forstå deres svik.

– Øynene til alle framtidig generasjoner er rettet mot dere. Hvis dere velger å svikte oss, vil vi aldri tilgi dere, sa Thunberg. Hun fikk applaus fra salen.

Ola Elvestuen er Norges klima- og miljøminister. Han er en av dem som hørte Thunbergs tale.

– Hun viser et sinne på vegne av sin generasjon. Sinnet har en god grunn, sier han til nyhetsbyrået NTB.

Elvestuen mener Thunberg har rett i sin beskrivelse. Det er av hvor alvorlig situasjonen som endringene i klimaet fører til, er. Hun snakker for en ungdomsbevegelse. Den har enormt mye å si, ifølge Elvestuen.

– Dette har fått med mange folk. De har klart det på en måte som verken miljøorganisasjoner, partier eller noen andre har greid tidligere.

Stefan Löfven er Sveriges statsminister. Også han snakker om hvor viktig Thunberg er.

– Hun utstråler styrke. Hun samler en hel ungdomsgenerasjon rundt denne saken. Det er akkurat det som trengs, sier han til nyhetsbyrået TT.

Thunberg har tatt et år fri fra skolen. Det er helt feil at hun i stedet må være i FN og tale om klimasaken. Det sa hun i sin tale.

– Dere har stjålet mine drømmer og min barndom med deres tomme ord. Likevel er jeg en av de heldige. Folk lider. Folk dør. Hele økosystemer faller sammen, sa den svenske 16-åringen.

Også generalsekretær António Guterres talte om alvoret i klimakrisen.

– Vi må endre vår måte å leve på raskt. Hvis ikke setter vi selve livet på spill, sa Guterres.

Tysklands statsminister Angela Merkel og Frankrikes president Emmanuel Macron var blant dem som deltok på møtet. Det samme gjorde Storbritannias statsminister Boris Johnson, Indias statsminister Narendra Modi og Norges statsminister Erna Solberg.

USAs president Donald Trump hadde på forhånd sagt at han ikke kom. Men han kom likevel innom. Han var til stede under toppmøtet i omtrent ett kvarter.