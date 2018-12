Haner må slutte å slåss

– Vi blir gale av dette. Alle er desperate. Det er så mange som lever av dette, sier Angel Ortiz. Han jobber med hanekamper i Puerto Rico.

Kamper mellom haner blir forbudt. Det bestemte den amerikanske kongressen. Forbudet gjelder også for Puerto Rico.

Folk tjener penger på slike hanekamper. De har vært lovlige fram til nå. Kampene ble først tillatt i 1770. Så tok USA over øya over hundre år senere. Da ble kampene forbudt. I 1933 ble de tillatt igjen.

Hanekamper er en slags sport. To haner kjemper mot hverandre.

Forbudet vil påvirke økonomien på øya. Det mener motstandere. 27.000 mennesker jobber med slike kamper.

Guvernør Ricky Rosselló dro til USA. Han ville kreve at Puerto Rico fikk fortsette med hanekamper. Han kom for sent. Politikerne hadde allerede stemt.

– Dyr skal behandles pent. Penger og tradisjon er for dårlige grunner, sier Ashely Byrne. Hun jobber for dyrs rettigheter.

Det er på tide med et forbud, mener hun.

– Det er ondskapsfullt å tvinge dyr til å kjempe for livet. Hanekamp er grusomt, sier hun.

Også på De amerikanske jomfruøyene er noen imot det nye forbudet.