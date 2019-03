Her gravlegges de første ofrene

Fredagsbønnen i to moskeer Christchurch i New Zealand endte i sorg. Den ble avbrutt av to terrorangrep forrige fredag. Onsdag ble to av de drepte gravlagt.

Et eget område er gjort klart for ofrene. Etter muslimsk tro skal de gravlegges så raskt som mulig. Men det tar tid å finne ut hvem alle var.

I alt døde 50 mennesker i de to angrepene. Mange av dem vil bli begravd på gravlunden i Christchurch. Noen vil også bli sendt tilbake til sine hjemland.

Klokka 12 onsdag lokal tid startet seremoniene.

De var de første begravelsene. Myndighetene har ikke sagt noe om hvem de døde var eller hvilket land de var fra. Flere hundre personer var med i seremoniene.

Først var det en kort stund med bønn. Så ble de to ofrene båret inn til gravstedet av familie og venner. Selve gravstedet var dekket av et telt.

En australsk statsborger er mistenkt for terrorangrepene. Moskeene Al Noor og Linwood ble angrepet. Mange mennesker ble også skadd i angrepet. For flere av de skadde er tilstanden fortsatt svært alvorlig.

Politisjef Mike Bush holdt en pressekonferanse onsdag morgen. Han sa at de jobber med å få ofrene tilbake til familiene så raskt som mulig. Ifølge Radio New Zealand var 21 ofre identifisert tirsdag. Seks til er ventet identifisert onsdag.

– Vi bør være ferdig med de fleste av disse før dagen er omme. Men jeg må si at det tar litt lengre tid med noen av ofrene, sa Bush.

Politiet må vite helt sikkert hvem de drepte er. De skal også vite hva personene døde av. Da må politiet bruke god nok tid.

– Det er utilgivelig hvis vi gjør feil, sier Bush.

Dødsårsaken er viktige bevis i en rettssak mot den som gjorde angrepet.

– Du kan ikke dømme noen for drap uten at det er slått fast at drap er dødsårsaken, sa Bush.

Statsministeren i New Zealand sier hun aldri vil bruke navnet på terroristen.