Id verden rundt

Onsdag 5. juni er en spesiell dag for mange muslimer. Dagen markerer at fasten er over. I én måned har mange muslimer kuttet ut mat og drikke fra morgen til kveld. Den muslimske fastemåneden kalles ramadan.

Når fasten er over, kan festen begynne. Den varer i tre dager. Feiringen kalles id al-fitr. Det betyr «Festen da fasten brytes». De fleste bruker i stedet det korte navnet eid eller id. Det betyr bare fest. Familier og venner møtes og spiser god mat. Barna får gaver.

Muslimer kan være uenige om når fasten starter og slutter. Ramadan blir beregnet etter månen. Men folk har ulike måter å beregne på.

I år var muslimer uenige om når de burde feire. Mange startet feiringen 4. juni. Islamsk Råd Norge mente at feiringen burde være 5. juni.

