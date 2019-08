Isbreene i Himalaya smelter raskt

Fjellkjeden Himalaya ligger i Asia. Fjellet Mount Everest er en del av Himalaya. Nå krymper fjellkjeden fordi isen smelter. Det viser en studie i tidsskriftet Science Advances.

– Mye is har blitt borte. Det er skremmende. Det er dobbelt så mye smeltevann som for 20 år siden, sier Josh Maurer. Han forsker på is ved Columbia-universitetet i USA.

Fjellene i Himalaya kalles ofte «den tredje pol». Det er fordi det er så mye is der. I dag er isbreene bare 72 prosent av det de var i 1975.

Hele 8,3 milliarder tonn med is har forsvunnet hvert år i gjennomsnitt. Det har skjedd siden år 2000. Det er nesten dobbelt så mye som tidligere.

Dette kan få store følger for folk som bor i Asia. Mange millioner mennesker er helt avhengige av vann fra Himalaya. De bruker vannet fra isen til kraft, landbruk og drikke.

– Det er en katastrofe, sier Jorg Schäfer. Han har vært med på å skrive artikkelen i Science Advances. Han forsker på klima.

Satellitter har tatt bilder i lang tid. Forskerne har studert disse bildene. De viser at isbreene stadig blir mindre.

Varmere temperaturer er årsaken til smeltingen. Det er blitt én grad varmere i gjennomsnitt i området de siste 19 årene.

Himalaya er langt fra alene. Verden er i ferd med å bli et varmere sted. Smeltingen er en følge av dette, ifølge forskerne. Varmere klima gjør at isbreer smelter og krymper. Isbreene i Norge har også blitt mindre. En bit av Jostedalsbreen er blitt 450 meter kortere.

Norske breer vil nesten forsvinne helt om 80 år. Det skjer hvis mennesker fortsetter å forurense med klimagasser, sier forskerne.

Det finnes andre ting som påvirker isen i Himalaya. Lokal forurensing og lite monsunregn fører til smelting. Sot og aske kan legge seg på isen. Det gjør isen tar imot mer varme fra sola.