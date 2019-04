– Jeg vil angripe tilfeldige personer, sa mann

Politiet pågrep en mann. Det skjedde i delstaten Montana i USA. Mannen er fra Albania. Han sier at han støtter Den islamske staten (IS).

21-åringen møtte i retten torsdag. Han er anklaget for å ha skytevåpen. Han skal også ha brukt ulovlige stoffer. Mannen skal ha spredd falske påstander. Disse handlet om terrorisme.

Politiet har visst om albaneren en stund. Han ble avhørt i 2018. I januar snakket mannen med en person som jobbet for politiet. Personen hadde som jobb å skaffe informasjon.

Albaneren sa at han ville kjempe sammen med terrorister. Han sa også at han planla angrep.

– Jeg skal angripe tilfeldige folk. Jeg vil ta hevn, skal han ha sagt. Det sa han etter terroren på New Zealand. Der drepte en mann mange muslimer. Brenton Tarrant er siktet for 50 drap. Han er også siktet for 39 forsøk på drap.

LES OGSÅ: Slik terror truer oftere

Albaneren i USA skal ha kjøpt et våpen etterpå. Mannen sitter i fengsel mens politiet etterforsker.