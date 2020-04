Kan styre i 16 år til

Russland fikk ny president for 20 år siden. Han het Vladimir Putin. Han har vært president i landet siden. Det eneste unntaket var i fire år. Da byttet han plass med statsministeren. Nå har Putin fått endret grunnloven. Han kan fortsette som president til 2036. Det skal russere stemme over. Men det må vente. Årsaken er viruset korona.

Arild Moe er forsker ved Fridtjof Nansens Institutt. Han har forsket på russisk politikk og lovene i landet. Moe sier dette er dramatisk.

– Putin har tidligere sagt at han det er uaktuelt å endre grunnloven. Men nå gjør han det likevel, sier Moe.

Mange trodde Putin ville gi plass til en annen.

– Men det finnes ingen klare alternativer. Det har han selv sørget for. Det er ingen av de politiske motstanderne som har hatt mulighet til å bli et alternativ. Og det er heller ingen i partiet rundt ham som kan ta over, sier Moe.

Han sier at mange trodde Putin ville fortsette i politikken etter 2024. Da er president-perioden slutt. Men de trodde han skulle få en ny tittel. Moe sier at Putin vil styre Russland videre i samme retning.

– Det blir mer av det samme. Det blir mindre demokrati. Dette er triste nyheter for dem som er engasjert i russisk politikk, sier han. Moe tror det kan bli mer bråk og protester i Russland i årene framover. Og møter med politiet.

Moe sier at Putin har klart å samle flere mektige grupper i Russland. Mange mener at det bare er Putin som klarer å balansere interessene til disse gruppene. Han får også hjelp av russisk historie. Tidligere ledere og politikk gjør at Putin virker som en god leder.

– Mange russere husker lederne de hadde tidligere. Mange russere husker hvor dårlig det kan bli. De husker hvordan det var i landet på 90-tallet. De husker Putin som en redningsmann. Han kommer unna med mye. Det er fordi han er mye bedre enn alternativene folk husker, sier han.

Samtidig er det bare litt av forklaringen. Det er flere grunner til at Putin er så populær.

– Putin er flink til å si hva som er feil med land i Vesten. Og mange russere er enige med ham. Noe av dette handler om moral. Mange russere er opptatt av tradisjonelle verdier. Det handler om hvordan familien skal styres. Og hva som er normalt og rett. Putin er tydelig når han snakker om dette, sier han.

Derfor får han også mye støtte fra den russisk-ortodokse kirken.

Men Putin har blitt mindre populær de siste par årene. Noe skyldes at landet blir mindre demokratisk. En annen årsak er at folks økonomi.

– Landet blir mindre demokratisk av endringen. Men for folk flest merker de nok best at de har fått dårligere råd. Russisk økonomi har blitt dårligere de siste årene. Det vil nok fortsette i årene framover også, sier Moe.

