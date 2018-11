Nå er sjømennene fengslet

Russland har satt 12 personer fra Ukraina i fengsel. De var om bord i to marinefartøy. Båtene ble stanset og arrestert av den russiske kystvakten. Det skjedde i havet utenfor Krim-halvøya.

Russland mener at marinefartøyene og en taubåt krysset en grense ulovlig. Det skriver den britiske avisa The Guardian.

I alt 24 fra Ukriana var i båtene. 12 ukrainerne er siktet og varetektsfengslet. De skal foreløpig fengsles i to måneder. Det har en domstol på Krim bestemt. Trolig vil det samme skje for resten av mannskapet.

Flere av ukrainerne er vist fram på russisk TV. Der må de forklare hva som skjedde. Det er russisk spesialpoliti FSB som har tatt opp filmene.

– Vi ble gang på gang advart av Russland. De sa at vi brøt russisk lov. De ba oss flere ganger om å forlate russisk område, sier Andrej Dratsj. Han var en av de ukrainske mennene som var på en av båtene. Det sier han ifølge den russiske TV-kanalen Rossija. En annen marinesoldat snakker også. Volodymyr Lisovyi sier omtrent det samme, ifølge den britiske kanalen BBC. Dratsj forklarte ogsåa at han var på båten Nikopol. Han hadde fått beskjed om å seile fra Odessa ved Svartehavet til Mariupol i Azovhavet.

Ukrainas marinesjef sier til ukrainsk TV at mennene har gitt falske uttalelser. Han mener at de ble tvunget til det.

Ukraina krever at de 24 ukrainerne blir behandlet som krigsfanger.

Det var søndag at de tre ukrainske fartøyene ble tatt i arrest. Hendelsen skjedde i Kertsjstredet. Havet forbinder ukrainske havner ved Azov-havet med resten av Svartehavet. Russland har bygget bru over stredet mellom Krim-halvøya og Russland.

Ukraina mener at fartøyene var i et område der båter fra begge land kan ferdes. Det er en avtale fra 2003.

Politikere i Ukraina og eksperter frykter en ny krig mellom landene.

Lurer du på hvorfor Russland og Ukraina er i konflikt? Det kan du lese om her.

Forsvars-samarbeidet NATO har allerede bedt Russland om å slippe fri fartøyene og folkene som var om bord.

Det er usikkert hva som er bakgrunn for at skipene fra Ukraina kom til Krim. Myndighetene i Kiev har innrømmet at tre personer på båtene var agenter. De skulle svare på et press fra Russland.

Den europeiske union (EU) vurderer å straffe Russland på grunn av saken.

Saken har skapt stor bekymring i EU og NATO. FNs sikkerhetsråd hadde møte mandag. Da kom de med kraftig kritikk mot Russland.