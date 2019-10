Nå starter kampen om Parlamentet

Storbritannias statsminister Boris Johnson har nettopp kommet hjem igjen. Nå starter kampen for å få godkjent avtalen om Brexit i Parlamentet.

Lørdag skal Parlamentet stemme over Johnsons avtale med Den europeiske union (EU). Der står det hvordan brexit skal foregå. Det er Storbritannias utmelding av EU.

Regjeringen vil forsøke å overtale de som frykter en brexit uten avtale. De vil si at lørdag har de en sjanse til å sikre en avtale. Det er dersom de stemmer for. Det skriver den britiske avisa The Guardian fredag.

– Folk som meg var misfornøyd med ting i forrige runde. Den nye avtalen har ryddet opp i det meste av dette, sier Dominic Raab. Han er utenriksminister. Han gjentar sjefens slagord om å «få brexit unnagjort».

Å si det er én ting. Men å faktisk få det unnagjort er noe helt annet. Johnson har tapt hver eneste viktige avstemning i Underhuset i Parlamentet.

Taper Johnson på lørdag, blir det dobbelt nederlag. Ikke bare taper han enda en gang. Han må også skrive til EU og be om mer tid. Det har han sverget at han aldri vil gjøre. Men loven sier han må. Får han derimot et «ja», kan han holde løftet sitt. Han har lovet å forlate EU 31. oktober. Men det kan bli vanskelig å vinne i Parlamentet.

Statsministeren kan i hvert fall ikke regne med særlig støtte fra opposisjonen. De vil enten vil droppe avtalen eller hele brexit.

– For å være ærlig synes jeg vi bare skal si nei til avtalen nå. Det er fordi det er en dårlig avtale, sier John McDonnell til kanalen BBC.