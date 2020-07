Omar al-Bashir må møte i retten igjen

Omar al-Bashir må møte opp i retten tirsdag. Han er tiltalt sammen med 16 andre. Rettssaken skal skje i Khartoum. Det er hovedstaden i Sudan.

Hvis Bashir blir dømt, kan han etter loven bli dømt til døden. To tidligere visepresidenter er også tiltalt. Det er også flere som har vært ministre og guvernører.

– Denne rettssaken vil bli en advarsel. Den er til alle som forsøker å ødelegge det systemet som grunnloven gir oss, sier Moaz Hadra. Han er advokat. Hadra har jobbet for at saken skal opp for retten.

Bashir mistet makten i fjor. Det skjedde etter at folket gjorde opprør. I desember ble han dømt til to års frihets-berøvelse. Da ble han dømt for korrupsjon.

Dagens myndigheter i Sudan har også sagt at Bashir skal bli sendt ut av landet. De vil sende Bashir til Haag. Den internasjonale straffedomstolen (ICC) i Haag ønsker å ha en rettssak mot ham ham. Han er tiltalt for krigsforbrytelser. De skal ha skjedd i regionen Darfur. Det er ikke bestemt når Bashir kan bli sendt til Haag.

Først skal han i retten i Khartoum. Der er alle tiltalt for det samme. De skal ha vært med på å planlegge kuppet som ga Bashir makten i landet.

Bashir og andre militære ledere gjorde i 1989 et kupp. De tok makten fra statsministeren som var valgt på en demokratisk måte. Han het Sadek al-Mahdi. Flere andre politiske ledere ble pågrepet. Og nasjonalforsamlingen ble oppløst.

Bashir har skaffet seg hele 150 forsvarsadvokater før rettssaken. De sier Bashir ikke kan dømmes. De mener det er for lenge siden det skjedde. De sier hele rettssaken handler om politikk.

Det har vært tre statskupp i Sudan siden landet ble uavhengig fra Storbritannia i 1956. Ingen er så langt blitt dømt for noen av dem.

Mens Bashir må i retten, er det gjort store endringer i Sudan. Det har blitt mindre strenge lover. Folk som ikke er muslimer har fått lov til å drikke alkohol. Pisking er avskaffet som straffemetode. Muslimer kan også konvertere til andre religioner. Det er slutt på at det kan gi dødsstraff.

Sudan blir styrt av et råd i en overgangsperiode. De håper at endringen vil gi mer aksept for landet internasjonalt. De håper å bli fjernet fra USAs liste over land som støtter terror.