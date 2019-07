Overlevde holocaust – nå er hun død

Eva Kor overlevde holocaust - drapene på jøder. Holocaust skjedde under den andre verdenskrigen. Nå er Kor død. Hun ble 85 år gammel.

Hun hadde slitt med helsa de siste årene. Det sier sønnen Alex Kor.

– Min mor hadde mislikt at jeg gråter. Hun pleide å be folk om å ikke gråte. De burde heller gjøre verden et bedre sted. Det er hennes arv. Det er hennes gave, sier sønnen. Det skriver nyhetsbyrået NTB.

Kor var en jødisk rumener. Hun ble sendt til leiren Auschwitz i Polen i 1944. Der ble mange i familien hennes drept.

Kor flyttet til USA etter krigen. Der giftet hun seg med en annen som overlevde holocaust. I USA skrev hun bøker og holdt foredrag om det hun hadde opplevd. Hun bestemte seg for å tilgi folk.