Politiet drepte mistenkt terrorist

Tre personer ble drept. Én person er hjernedød, og 12 andre er skadd. Chérif Chekatt var mistenkt for skytingen på et julemarked. Det skjedde i Strasbourg i Frankrike tirsdag.

Chekatt var en av IS sine soldater. Det sier terrorgruppa selv. IS tar ansvaret for angrepet.

Nå er Chérif Chekatt død. Han prøvde å flykte fra politiet i Strasbourg torsdag. De skulle pågripe ham. Men han skjøt mot dem. Politiet hadde jaktet på ham en stund.

Den mistenkte satte seg i en taxi. Sjåføren slapp ham av nær der han bodde. Der skjøt politiet den mistenkte terroristen.

– Den døde er Chekatt, bekrefter politiet.

IS ber sine folk om å angripe vanlige mennesker. De bor i land som kjemper mot Den islamske staten (IS). Terrorgruppa mener derfor at Chérif Chekatt hørte til IS.

Politiet har pågrepet folk i familien til Chekatt. Det melder nyhetsbyrået DPA.

Chekatt sto på en liste. Den viser personer som kan true Frankrike. Han var dømt for lovbrudd 27 ganger. Han har sittet i fengsel i Frankrike, Sveits og Tyskland.

En turist fra Thailand ble drept på julemarkedet. Kona til mannen overlevde. En fransk mann ble også drept. Han ventet på familien sin utenfor en restaurant. Den tredje drepte var en mann født i Strasbourg. Han hadde bakgrunn fra Afghanistan.

Julemarkedet åpner igjen fredag.